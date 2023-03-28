Добыча угля в России в 2023 году сохранится на уровне прошлого года — Минэнерго

Ожидается, что в текущем году добыча угля сохранится на уровне 2022 года.

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Об этом в ходе заседания коллегии Минэнерго сообщил глава ведомства Николай Шульгинов , передает «Интерфакс».

«По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию», — заявил он.

Согласно данным Росстата, в январе 2023 года добыча угля в России сократилась на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 34,9 млн т. По отношению к декабрю 2022 года зафиксирован спад в 19,3%. Добыча угля в РФ в 2022 году составила 443,6 млн т, что немногим больше показателей 2021 года. Поставки угля из России по итогам прошлого года снизились на 7,5%, до 210,9 млн т. Поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.

Падения объемов добычи угля России удалось избежать за счет частичной переориентации поставок на рынки дружественных стран Южной и Юго-Восточной Азии. Так, Индия за первые девять месяцев 2022 года нарастила закупки российского энергетического угля в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,9 млн т. И потенциал для дальнейшего увеличения экспорта в эту страну сохраняется: общий объем индийского угольного импорта приближается к 130 млн т. Что еще более отрадно, выросли поставки на внутренний рынок: по оценке вице-премьера РФ Александра Новака, на 6,8%.