Госкомпании будут «выращивать» подрядчиков из сектора малого и среднего бизнеса

На фоне ухода с рынка иностранных корпораций российские госкомпании решили начать готовить поставщиков из числа малых и средних предприятий. По данным газеты «Ведомости», программы по развитию таких подрядчиков в этом году запустят 27 крупных компаний, среди которых «Алроса», «Русгидро», «Транснефть», «Алмаз-Антей», «Россети».

Как сообщает издание со ссылкой на гендиректора Корпорации МСП (КМСП) Александра Исаевича, у малых предприятий появилась возможность занять нишу «иностранцев» и предложить свою продукцию или модернизировать ее под конкретный запрос. Выращивание подрядчиков поможет импортозамещению и приведет качество и объемы продукции сектора МСП к требованиям крупных заказчиков.

Малым предприятиям такой инструмент тоже выгоден, поскольку они смогут развивать производство и найти рынки сбыта, пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин Выход на контракты с крупными заказчиками стал возможен после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно изменениям, госкомпании могут оказать поддержку поставщикам по индивидуальным программам развития. Поправки также позволили организациям заключать долгосрочные офсетные контракты по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

Принять участие в госзакупке от госкомпании могут не все предприятия МСП, а только те, кто соответствует определенным критериям. В частности, компании должны состоять в реестре МСП, не быть банкротом, не иметь недоимки по налогам и иным обязательным платежам, не фигурировать в списке недобросовестных поставщиков, а также не быть аффилированным с заказчиком. Еще один важный момент: компания должна производить инновационные товары, локализованные в России.

С момента запуска инструмента в ноябре прошлого года программы выращивания уже утвердило пять компаний с госучастием – «Автодор – платные дороги», РЖД, «Ростелеком», «Интер РАО», «Мослифт», добавил представитель КМСП.