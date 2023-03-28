Henkel продаст активы в РФ акционерам «Фармстандарта» и инвесткомпании Kismet Capital

По данным газеты «Ведомости», все 11 фабрик немецкого концерна Henkel в России может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

После продажи заводов предприятия продолжат выпуск продукции под брендами Henkel, пишет газета. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа.

Как уточняет издание, акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами активов. Сообщается, что будущую сделку уже одобрила правительственная комиссия.

Henkel решил покинуть РФ весной прошлого года, с 1 января бизнес Henkel в России начал работать самостоятельно под названием Lab Industries. В начале марта компания сообщила, что выйдет из российского бизнеса до конца первого квартала.

Henkel присутствует на российском рынке более 30 лет, компания выпускает продукцию под рядом известных брендов, среди которых Bref, Fa, Gliss Kur, Losk, Persil, Schwarzkopf, Vernel, «Ласка», «Момент» и «Пемолюкс». На конец 2022-го концерну принадлежали фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московской области (Ногинск и Коломна).

По данным аналитической «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Хенкель Рус» по РСБУ в 2021 году увеличилась более чем на 13% и превысила 95 млрд руб. Чистая прибыль составила 7,48 млрд руб. против 7,84 млрд годом ранее. Деятельность в РФ приносила концерну свыше $1 млрд в год, списание российских активов обошлось ему в 1,1% мировых продаж, согласно отчетности за 2022 год.

По словам представителя концерна, Henkel находится на завершающей стадии продажи своих предприятий в РФ. Все готовящиеся к продаже активы — российские фабрики и один завод в Белоруссии — сам концерн оценил в 673 млн евро.