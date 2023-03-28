Саудовская Аравия «пристроила» в Китае колоссальный объем нефти

Интересно наблюдать за динамикой прогнозов о росте спроса Поднебесной на нефть, которые каждый год подготавливает китайский нефтяной гигант China National Oil Corp. Год пика в нескольких последних прогнозах не меняется - где-то в районе 2030 года, а вот размер этого пика все последние годы неуклонно рос. В 2018 г. аналитики CNOC прогнозировали его на уровне приблизительно 690 млн тонн нефти, в 2019 – уже 705 млн т. В 2020 году прогноз вырос до 740 млн т, а в 21-м – уже до 780 млн. Если пересчитать в баррелях, то в 2018-21 гг. спрос, по оценкам CNOC, вырос до 1,8 млн бар./д., что в целом соответствует сегодняшнему потреблению нефти Германией.

Несмотря на все разговоры о замедлении роста спроса в Китае будь-то по причине изменений климата или каким-то другим причинам, он продолжает расти. Последние сомнения в сохранении этой тенденции, по крайней мере, в течение ближайших 5-10 лет отпали после подписания контракта о строительстве огромного нефтеперерабатывающего завода в Китае между саудовской компанией Aramco и CNOC.

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После отмены нулевой терпимости к ковиду в декабре прошлого года прогнозировалось, что в 2023 году спрос на нефть в Китае достигнет 16 млн бар./д., что вдвое больше цифр 2009 года.

Саудовцы много лет пытались проникнуть в сектор нефтепереработки в КНР так же, как они делали это и с другими крупными импортерами «черного золота». В основном они покупали крупные пакеты акций в нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в обмен на свою нефть, потому что такая схема обеспечивает постоянный высокий спрос на их нефть.

В Китае, однако, эта стратегия не сработала, потому что в Пекине очень не хотели пускать иностранцев в свой нефтяной сектор. За несколько десятилетий саудитам удалось заполучить в середине 90-х годов прошлого столетия лишь 25% акций НПЗ мощностью в 300 тыс. бар./д. в провинции Фуцзянь. К тому же, китайские власти часто назначали цены на топливо на внутреннем рынке значительно ниже международных. Однако в последние годы обе эти проблемы в целом удалось решить. Пекину сейчас нужны иностранные инвестиции в «нефтянку», а внутренние цены на мазут и дизель в КНР приблизились к международным.

26 марта Saudi Aramco объявила о начале строительства в КНР во втором квартале этого года НПЗ мощностью 300 тыс. бар./д. 30% акций проекта принадлежат саудитам, которые также планируют поставлять новому НПЗ ежедневно 210 тыс. баррелей своей нефти. На следующий день, в понедельник, Aramco также сообщила о намерении купить за 3,6 млрд долларов 10% акций Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., которой совместно с другой компанией принадлежит огромный НПЗ мощностью 800 тыс. бар./д. Саудиты также собираются поставлять этому НПЗ 480 тыс. бар./д. Таким образом, за два дня Эр-Рияд ухитрился «пристроить» почти 700 тыс. бар./д. своей нефти, что, кстати, превышает дневное потребление нефти средних размеров европейской экономикой, такой, например, как Нидерланды. После заключения сделки между Aramco и CNOC, аналитики крупнейшей в КНР нефтяной компании CNPC увеличили прогноз по пику спроса на нефть в Китае. Они считают, что к 2030 году он значительно превысит 1 млн тонн в день!

В большинстве случаев, заключая подобные контракты по НПЗ за границей, Эр-Рияд стремится не столько к прибыли от производства нефтепродуктов, сколько к обеспечению спроса на свою нефть. Конкуренция за долгосрочных покупателей между Саудовской Аравией и другими крупными производителями «черного золота» велика. Китайский рынок особенно важен для нефтедобывающих стран как благодаря объему таких контрактов, так и благодаря длительности их действия. Возможно, в каком-то неблизком будущем, скорее всего, через десятилетия, Китай по этим показателям сумеет догнать Индия, где Aramco также активно работает с местными НПЗ. Произойдет это, правда, нескоро: Индия сейчас потребляет 5,5 млн бар./д., а Китай – 16 млн.

Важность таких контрактов по НПЗ еще и в том, что они позволяют защитить долю Саудовской Аравии на международных рынках от российских и иранских нефтяников, которые продают свою нефть со скидками.