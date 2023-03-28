В Белоруссии заявили, что размещение в стране ядерных боезарядов не нарушает положения ДНЯО

В Минске заявили, что не считают нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) факт размещения на территории Белоруссии ядерных боезарядов.

«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям никоим образом не противоречит положениям статей I и II ДНЯО», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

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Подчеркивается, что в течение последних двух с половиной лет Белоруссия подвергается беспрецедентному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств ЕС. «Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — заявляют в Минске.

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Там отмечают, что односторонние меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у границ Белоруссии, в связи с чем страна предпринимает ответные действия по укреплению собственной безопасности.

Военное сотрудничество Москвы и Минска осуществляется в строгом соответствии с международным правом, подчеркивают в МИД Белоруссии, напомная, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся более 150 единиц тактического ядерного оружия США и подготовлено свыше 250 самолетов для их возможного применения.

«Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В субботу, 25 марта, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» президент РФ заявил, что договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия. При этом глава государства подчеркнул, что Москва не передает тактическое ядерное оружие Минску. Он отметил, что «мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями». Путин пояснил, что Вашингтон «уже давно» разместил на территории своих шести стран-союзников в Европе тактическое ядерное оружие.

Заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии вызвало критику со стороны Запада, за которой, в свою очередь, последовал резкий ответ Москвы. «Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном вечером 27 марта на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат указала на то, что «именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий». Захарова также отметила «факт доктринального понижения Вашингтоном в последние годы порога применения ядерного оружия с переносом фокуса на "ограниченные сценарии" его использования», при том что Россия по сей день проявляла «максимальную сдержанность». «В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно», — подчеркнула представитель МИД РФ.