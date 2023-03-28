Минфин предложил оптимизировать численность казенных учреждений

Минфин готовится представить в правительство предложения «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации». Сокращение коснется только организаций правительственного блока и не затронет силовой, передает ТАСС.

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«Правительство РФ проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Оптимизация не затронет бюджетные учреждения. Она коснется только казенных учреждений "правительственного блока", при этом речи о "силовом" блоке не идет», — сообщили в Минфине.

При этом «объемы бюджетных ассигнований, высвобождаемые в связи с сокращением вакантных должностей в федеральных казенных учреждениях», ведомство предлагает сохранить для увеличения зарплаты работников казенных учреждений.

Численность двух учреждений, по данным министерства, уже была оптимизирована. Так, в 2022 году предельная штатная численность работников «Налог-Сервиса» ФНС была сокращена на 924 единицы, Центра по обеспечению деятельности Казначейства России — на 2 196. Сейчас прорабатывается сокращение количества вакантных должностей «работников иных федеральных казенных учреждений».

«Минфин РФ представит в правительство предложения в части сокращения вакантных должностей работников всех казенных учреждений (с высоким уровнем вакансий) и одновременного направления высвобождаемых средств на повышение уровня оплаты труда работников данных учреждений после завершения необходимого анализа. При этом в федеральных казенных учреждениях предполагается сохранить долю вакантных должностей, необходимых для обеспечения эффективного управления кадровым составом», — подчеркнули в министерстве.

По данным Росстата, в России на начало текущего года было зарегистрировано 9 024 федеральных государственных казенных учреждения.

