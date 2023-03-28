Минобороны РФ рассказало о сбитом в зоне спецоперации «умном» снаряде GLSDB

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщается в сводке ведомства, на Купянском направлении потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля; на Красно-Лиманском направлении уничтожено до 125 украинских силовиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении украинская сторона потеряла до 240 солдат и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30; на Южно-Донецком и Запорожском потери противника за сутки составили до 20 военнослужащих, на Херсонском — до 18.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд «GLSDB»», — указывается в том числе в сводке Минобороны.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) — «умная» авиабомба, поставляемая Киеву Вашингтоном, это совместная разработка Boeing и шведской Saab, которые добавили к снаряду ракетный двигатель и приспособили его к запуску с применением HIMARS, пишет «РИА Новости». Впервые поставки Украине этих авиабомб США анонсировали в январе 2023 года. По утверждению Saab, дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 км против имеющихся у ВСУ снарядов с дальностью 80 км.