Мишустин сообщил о планах выпустить ОФЗ в дружественных валютах

Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета. Кроме того, по его словам, кабмин рассматривает варианты по дальнейшему развитию инфраструктуры национальных индикаторов и облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.

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«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», — заявил Мишустин.

К числу важных направлений работы правительства он также отнес дальнейшее развитие инфраструктуры национальных индикаторов, облегчение доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов, а также формирование условий для возвращения российских компаний в отечественную юрисдикцию.

