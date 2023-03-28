Нефть пробивается сквозь льды

Госкорпорация «Росатом» обсуждает с компаниями «Лукойл» и «Газпром нефть» перевозки нефти в восточном направлении по Северному морскому пути (СМП) летне-осеннюю навигацию. Их предлагается осуществлять на танкерах не ледового класса в сопровождении ледоколов. Об этом в Совете Федерации сообщил руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики «Росатома» Сергей Чемко.

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Рентабельность зависит от объемов

«Здесь мы показываем потенциал наших нефтедобывающих компаний: это “Лукойл”, в первую очередь месторождение Варандей, и “Газпром нефть” —- месторождение Приразломное. Эти месторождения находятся вне акватории Северного морского пути, и ранее (грузы) также направлялись на западное направление, но сейчас нами проведены предварительные переговоры о направлении части этих грузопотоков на восток. Почему говорю части — потому что ориентиры (имеются) на период навигации и использование танкеров — у нас, к сожалению, нет пока еще танкеров в большом количестве ледового класса, поэтому мы предлагаем коллегам использование обычных танкеров с гарантированной безопасностью, с использованием наших ледоколов в летне-осеннюю навигацию», — приводит «Интерфакс» слова Сергея Чемко.

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В феврале 2023 года президент страны внес изменения в основы госполитики России в Арктике до 2035 года, были скорректированы наши ориентиры по работе в макрорегионе, напомнил «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Сейчас Россия активнее всех развивает свои северные рубежи и предлагает выстраивать международные отношения на наших принципах, в то время как нашими партнерами по «Северному Совету» являются страны Запада, занявшие недружественную позицию в отношении нашей страны.

Соответственно, если они не хотят с нами общаться и договариваться, мы будем действовать в своих интересах без учета их позиции. Также, как считает Никита Донцов, польза от применения вышеуказанного маршрута очевидна для переориентации экспорта энергоресурсов на Восток и в Азию, где спрос на российское сырье сохраняется на высоком уровне. В условиях фактической блокады наших западных портов Северный маршрут становится незаменимым для снабжения центральной России и Севера товарами и вывоза наших экспортных продуктов.

При этом, учитывая текущие темпы развития инфраструктуры СМП, такие поставки нефти становятся реальным в обозримой перспективе, заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он указал на заявление сенатора Константина Долгова о том, что «все действующие инвестиционные проекты в акватории СМП обеспечены грузовым и вспомогательным флотом в полном объеме».

Такое положение вещей означает, что масштабные ресурсы, вкладываемые в строительства ледокольного флота и инфраструктуры СМП, позволят запустит дополнительные поставки с уже действующих и новых проектов, констатировал в комментарии «Эксперту» аналитик. Рентабельность поставок из Варандея и Приразломного зависит от объемов и регулярности отгрузок. И если период навигации удастся расширить, а на месторождениях нарастят добычу, то поставки на Восток через СМП станут рентабельными. Хотя и срок окупаемости здесь может оказаться выше других нефтегазовых проектов, предположил Евгений Миронюк.

Севморпуть vs Суэцкий канал

В свете последних геополитических событий освоение СМП является приоритетом для страны, подтвердил «Эксперту» финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Необходимо повышать интенсивность, увеличивать грузоперевозки и навигацию.

Оптимистично оцениваем сотрудничество наших крупных компаний по перевозкам нефти для освоения нового маршрута.

Если рассматривать Севморпуть, как конкурента Суэцкого канала, то разница сильно бросается в глаза. Расстояние от порта Мурманск до портов Японии через Северный морской путь составляет около 6 тысяч миль. Через Суэцкий же канал — более 12 тысяч миль. Длительность транзита — 18 против 37 дней, соответственно. Однако требования к оснащенности судов является недостатком маршрута и отражается на экономике проекта.

Решением задачи увеличения грузоперевозок, считает Сергей Чеврычкин, может быть обеспечение круглогодичного движение по СМП и создание мощного ледокольного флот. На государственном уровне принято решение увеличить грузоперевозки до 80 млн тонн в 2024 году (в 2021 было 34,9 млн тонн). В связи с этим в прошлом году ГК «Росатом» заключила соглашения по Севморпути с НОВАТЭК, «Роснефтью», «Норникелем» и ООО «Северная звезда».

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 2030 года выделить из бюджета 118 млрд рублей на строительство еще двух атомных ледоколов, а также 25 млрд рублей на судно атомно-технологического обеспечения. Еще около 7 млрд рублей будут направлены на строительство портов «Бухта Север» и «Северная звезда».

Как отметил Сергей Чеврычкин, в 2022 году Китай стал крупнейшим импортером российского СПГ. Через Северный морской путь Россия поставила рекордные объемы с Южно-Тамбейского месторождения в порты китайских городов Жичжао, Циндао и Циньчжоу.

Остается надеяться, что в будущем РФ сможет предложить конкурентные условия транзита, и переориентировать часть потоков с Суэцкого канала на СПМ. Основные плюсы СМП — в более коротком расстоянии и отсутствии платы, очередей и пиратов. Одновременно стоит отметить и риски СМП, кроющиеся в непредсказуемых ледовых условиях и неразвитой инфраструктуре, заключил эксперт.