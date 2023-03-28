Поврежденный «Союз МС-22» приземлился на территории Казахстана

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22», ранее 28 марта отстыковавшегося от МКС, благополучно приземлился на территории Казахстана.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», посадка состоялась в 14:45 по московскому времени в районе города Жезказган. Сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме

«С МКС на "Союзе МС-22" доставлены 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования», — говорится в сообщении госкорпорации.

В декабре 2022 года в «Роскосмос» объявил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22». Позже стало известно, что корабль был поврежден метеороидом.