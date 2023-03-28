Правительство отменило ограничения на инвестирование средств ФНБ

Правительство РФ в соответствии с ранее принятым законом отменило ограничения на инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, зависевшие от его ликвидной части. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Изменения вносятся в документ, который устанавливает порядок управления средствами ФНБ. Согласно постановлению правительства, до 1 января 2024 года разрешается финансирование за счет средств ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также совершение инвестиций вне зависимости от размера средств фонда. Ранее большинство инвестиций нельзя было производить до достижения ликвидной частью ФНБ пороговых значений (7% и 10% ВВП).

В постановлении указано, что оно вступает в силу со дня официального опубликования.

