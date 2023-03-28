Правящая коалиция Германии: переговоры продолжаются, разногласия остаются

Правящая коалиция в Германии состоит из трех партий: социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов. Главные в федеральном правительстве – социал-демократы (SРD) во главе с канцлером Олафом Шольцем. «Зеленые» во главе с Робертом Хабеком, министром экономики и вице-канцлером, и Анналеной Бербок, возглавляющей министерство иностранных дел; а также свободные демократы (FDP), которых возглавляет министр финансов Кристиан Линднер, считаются младшими партнерами.

Победившие на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года социал-демократы пошли на создание такой разнородной коалиции не от хорошей жизни, конечно, а вынуждено, потому что не набрали достаточно голосов для формирования своего, однопартийного правительства. Многие политологи предрекали трехпартийной «светофорной» коалиции недолгую жизнь, потому что уж очень разными являются входящие в нее партии. Однако правительство Шольца проработало очень бурный 2022 год и явно планирует дотянуть до следующих общенациональных выборов, которые должны состояться осенью 2025 года.

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Конечно, разногласий в кабинете Шольца хватает. Сейчас их накопилось достаточно много для того, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить спорные вопросы. О наличии разногласий красноречиво говорят участившиеся в последнее на публике споры между представителями правящих партий.

Разногласия, к примеру, вырвались наружу на прошлой неделе, когда Роберт Хабек жестко раскритиковал в интервью ARD свободных демократов и затем, естественно, услышал такую же критику в адрес свой лично и своей партии «Союз 90 / Зеленые».

Переговоры об устранении разногласий между социал-демократами, зелеными и свободными демократами начались вечером в воскресенье, 26 марта, в канцелярии Шольца в Берлине, но до сих пор не закончились. В понедельник, после почти 20-часовых переговоров участники обнародовали совместную декларацию, в которой сообщили о том, что переговоры проходят в конструктивной обстановке, что они достигли существенного прогресса и что продолжат обсуждать проблемы 28 марта. Среди обсуждаемых проблем, по которым позиции партий из правящей коалиции не совпадают, например, модернизация дорог, меры по защите климата, бюджет на следующий год и другие вопросы.

Главная цель переговоров – не только договориться по спорным вопросам и повысить эффективность работы коалиционного правительства, но и рассеять впечатление, возникшее в европейских столицах, включая Брюссель, что участники правящей коалиции уже после 15 месяцев совместной работы исчерпали весь потенциал сотрудничества.

Переговоры пришлось прервать в понедельник, потому что участвовавшие в них Шольц и старшие министры, включая Кристиана Линднера, Роберта Хабека и Анналену Бербок, должны были лететь вечером в Роттердам на переговоры с правительством Нидерландов.

Даже главные соперники «светофорной» коалиции – христианские демократы вынуждены признать, что она не распадется, по крайней мере, в ближайшем будущем, как бы им этого ни хотелось. Тем не менее, разногласия мешают работе не только правительства ФРГ, но и Еврокомиссии, что не удивительно, потому что речь идет о первой экономике Европы. Несмотря на многочисленные разногласия по главному сейчас в Европе геополитическому вопросу – поддержке Украины между сторонами полное согласие и единство. Роберт Хабек, к примеру, буквально через несколько часов после гневной тирады в адрес свободных демократов уже в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что на 110% уверен, что правящая коалиция отработает все четыре года от звонка до звонка.

Кстати, Олаф Шольц в свое время обещал отказаться от столь любимых Ангелой Меркель ночных совещаний и переговоров, но, похоже, они неизбежны, когда политическим партиям, придерживающимся по многим вопросам разных позиций и взглядов. приходится работать вместе.