Россия нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза

В результате переориентации экспорта на дружественные рынки поставки российской нефти в Индию и Китай в прошлом году значительно увеличились.

Об этом в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».