Россия нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза

В результате переориентации экспорта на дружественные рынки поставки российской нефти в Индию и Китай в прошлом году значительно увеличились.
Об этом в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — цитирует Новака агентство.
Как ранее писал «Эксперт», основными бенефициарами переориентации внешней торговли России с западных рынков на рынки Востока и Юга в прошлом году стали Китай, Индия и Турция. Особенно резко увеличились стоимостные объемы экспортных поставок Российской Федерации в эти страны, в основном за счет роста как физических объемов, так и цен энергетического экспорта. Поразительным оказался скачок российско-индийской торговли: за неполный 2022-2023 финансовый год Россия переместилась с 25 на пятое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот между двумя странами достиг рекордных $39,8 млрд.