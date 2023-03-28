Российско-турецкая компания построит для аэропорта Минвод к 2025 году терминал за 14 млрд рублей

Входящее в холдинг «Новапорт» АО «Международный аэропорт Минеральные Воды» подписало договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий с российско-турецкой компанией «ЛимакМаращСтрой».

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Уточняется, что работы стартуют в середине апреля 2023 года и закончатся в январе 2025-го, сумма контракта — 13, 998 млрд руб.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тысячи пассажиров в час, или до 3,8 млн в год. Объект будет оснащен пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

«Помимо строительства нового здания аэровокзала "под ключ", генподрядчиком будут проложены инженерные и коммуникационные сети, а также выполнены работы по благоустройству привокзальной площади», — отмечается в пресс-релизе.

«ЛимакМаращСтрой» является совместным предприятием российской компании «Маращстрой» и турецкой Limak Group, она выступает подрядчиком по строительству других российских аэропортов, в частности, Кемерово, Ростова-на-Дону, Волгограда, Хабаровска и Челябинска, а также по ряду торговых центров и других объектов.

Международный аэропорт Минвод — крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия и превысил 4 млн человек.