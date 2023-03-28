Военный конфликт на Корейском полуострове может вспыхнуть в любую секунду

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова применить ядерное оружие «в любое время и где бы то ни было». К столь решительному даже для Пхеньяна заявлению Кима подтолкнуло прибытие американских военных кораблей во главе с авианосцем «Нимицем» в южнокорейский Пусан.
Северокорейский лидер пригрозил американцам и соседям с юга Корейского полуострова, как сообщает информагентство Korean Central News Agency, во время инспекции вместе с группой военных завода по производству ядерного оружия и арсенала ядерных боеголовок. Он также повторил свой же призыв-приказ многократно увеличить ядерный арсенал КНДР, который «защищает вечную безопасность государства и региональные мир и стабильность от А до Я».
Посещение Кимом ядерного производства прошло на фоне испытаний ядерных ракет, которые Пхеньян в последние недели выпускает одну за другой как беспрецедентный ответ Северной Кореи на очередные совместные военные учения США и Южной Кореи.
Кстати, полгода назад, когда в Южную Корею приходила для учений США, Южной Кореи и Японии еще одна авианосная группа ВМФ США во главе с авианосцем «Рональд Рейган», Пхеньян отреагировал так же жестко и выпустил первую за пять лет ракету над Японией.
«Наблюдаем значительное увеличение в размерах и, возможно, в технических характеристиках по сравнению с прежним ядерным оружием КНДР,- приводит Bloomberg комментарий Джорджа Уильяма Герберта, профессора Института международных исследований в Монтерее, обстановки на Корейском полуострове в Twitter.
В Пхеньяне уже много лет называют совместные американо-корейские учения прелюдией нападения на Северную Корею и развязывания ядерной войны. При президенте Трампе, который встречался с Ким Чен Ыном, правда, военные учения на Корейском полуострове были резко сокращены в масштабах и количестве, но при Джо Байдене они возобновились с новой силой и размахом.
Авторы исследования из Корейского институте анализа военных вопросов считают, что Северная Корея имеет от 80 до 90 ядерных боеголовок. В планах Кима со временем довести ядерный арсенал до 100-300 боеголовок.
В понедельник, 27 марта, Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия. Всего же количество запущенных Пхеньяном после 18 февраля этого года ракет достигло 15, включая две межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерные боеголовки на материковую территорию США. Кроме ракет, северные корейцы испытали подводный дрон, который, по их словам, может вызвать «радиоактивное цунами». Кстати, в министерстве обороны Южной Кореи в этом сомневаются.