Военный конфликт на Корейском полуострове может вспыхнуть в любую секунду

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова применить ядерное оружие «в любое время и где бы то ни было». К столь решительному даже для Пхеньяна заявлению Кима подтолкнуло прибытие американских военных кораблей во главе с авианосцем «Нимицем» в южнокорейский Пусан.

Северокорейский лидер пригрозил американцам и соседям с юга Корейского полуострова, как сообщает информагентство Korean Central News Agency, во время инспекции вместе с группой военных завода по производству ядерного оружия и арсенала ядерных боеголовок. Он также повторил свой же призыв-приказ многократно увеличить ядерный арсенал КНДР, который «защищает вечную безопасность государства и региональные мир и стабильность от А до Я».