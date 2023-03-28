«Сформировался приличный кластер»: глава «Росатома» заявил о лидерстве РФ в производстве композитов

Россия вошла в четверку мировых лидеров в области производства композитных материалов, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев в кулуарах форума «Композиты без границ». Композитными материалами, по его словам, страна полностью обеспечивает «свою растущую экономику, весь индустриальный ландшафт».

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«Можно смело сказать, что на сегодняшний день Россия вошла в четверку композитных лидеров наряду с США, Японией и Западной Европой и полностью обеспечивает свои потребности. В три с половиной раза вырос объем композитной отрасли, промышленность вышла на стопроцентное импортозамещение по всей линейке, обеспечив необходимое качество. Судостроение, авиастроение, космос, "зеленая энергетика", специзделия, гособоронзаказ — все это немыслимо без композитов. Это достижение целого ряда предприятий, которые находятся в одной цепочке, — это и государственные компании, и частные. И мы очень благодарны, что в стране сформировался приличный композитный кластер», — цитирует ТАСС Лихачева.

По его словам, уже к 2029-2030 году «Росатом» планирует выйти в мировые лидеры по производству композитов и изделий из них, потому что «любое производство достигает успеха только тогда, когда ориентируется не только на внутренний рынок, но и ставит более глобальные задачи и выпускает конкурентную продукцию мирового уровня».