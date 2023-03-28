Столичные предприниматели смогут повлиять на решения по ключевой ставке

Банк России при поддержке Правительства Москвы расширяет свой проект по проводящемуся на основе опросов столичных предпринимателей мониторингу ключевых показателей экономики города.

«Опрос Банка России в лице ГУ ЦБ по ЦФО дает возможность агрегировать мнения предпринимателей о текущей ситуации в экономике и отдельных отраслях, “измерять” их ожидания и собирать оценки экономических рисков и тенденций. Данные опросов теперь будут использоваться Москвой для формирования краткосрочных экономических прогнозов, принятия управленческих решений и анализа их эффективности», — сообщила на брифинге, посвященном данному проекту, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Мария Багреева.

Как отметила заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева, ЦБ учитывает полученную от предприятий информацию для принятия решений по ключевой ставке. Ведь для оперативной и всесторонней оценки экономической ситуации важен вклад каждой компании, независимо от сферы деятельности и масштаба. Постоянные участники опросов в свою очередь получат возможность участвовать в рабочих группах ЦБ РФ и Департамента экономической политики и развития города Москвы, а также высказывать свои оценки, важные для формирования экономической политики столицы и денежно-кредитной политики Банка России

В рамках расширения проекта, компании, ставшие участниками мониторинга, будут ежемесячно получать такие аналитические материалы, как конъюнктурный обзор Банка России по Москве и экономический обзор Департамента экономической политики и развития города Москвы с эксклюзивной отраслевой аналитикой. «Бизнесу эти данные будут полезны для разработки или корректировки инвестиционных проектов, определения приоритетов в менеджменте и маркетинге, для бизнес-планирования, — пояснила Мария Багреева. — Также с участниками опроса планируется проведение серии образовательных семинаров, в ходе которых будет рассказано, как пользоваться конъюнктурными обзорами Банка России, а также собрана обратная связь для доработки аналитического обзора Департамента экономической политики и развития города Москвы, чтобы он был максимально полезен и удобен для бизнеса».

Стоит отметить, что опросы Банком России представителей бизнеса проводятся ежемесячно. Принять участие в них могут московские компании из всех отраслей. Тестовый сбор анкет осуществляется через личный кабинет на Инвестиционном портале Москвы.