Цены на кофе опять закипают

Фьючерсы на кофе арабика в США торговались около 1,82 доллара за фунт — это близко к почти месячному максимуму на уровне 186,7 доллара, достигнутому 21 марта на фоне глобальных проблем с поставками кофейных зерен на мировой рынок. Последние данные показали, что запасы кофе арабика, контролируемые ICE, упали до минимума за более чем три последних месяца.

В то же время Международная организация кофе прогнозирует дефицит мирового рынка кофе уже второй сезон (в 2022/23 и 2021/22 годах) из-за проблем с урожаем арабики у ведущих производителей Латинской Америки. Дилеры заявили, что неурожай в Колумбии в прошлом году, когда объем выращенного кофе оказался самым низким с 2013 года, способствовал сокращению поставок, а продолжительная засуха в Бразилии в конце 2022 года ухудшила прогноз на предстоящий урожай от крупнейшего мирового экспортера.

Национальная федерация производителей кофе подсчитала, что производство кофе в Колумбии снизится на 4,8% в годовом исчислении (до 5 млн мешков) в первой половине 2023 года, поскольку чрезмерные дожди и пасмурные дни снижают урожайность в этой стране.

Что касается сорта робуста, то цены на него получили поддержку из-за проблем с мировыми поставками. Это случилось после того, как кофейный трейдер Volcafe спрогнозировал, что мировой рынок кофе робуста в 2023/24 году столкнется с рекордным дефицитом. Кроме того, Volcafe прогнозирует, что в Индонезии, третьем по величине производителе робусты в мире, производство этого сорта в 2023/24 году сократится до 9,1 млн мешков, (наименьший урожай за 10 лет) из-за ущерба от чрезмерных осадков в регионах выращивания.

У природы нет плохой погоды, а у кофе — есть

Сезон 2021/22 (октябрь 2021 — сентябрь 2022) для мирового рынка кофе действительно выдался драматичным: цены на сорт арабика выросли на 59% в связи с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии два сезона подряд (засуха и заморозки), рассказывает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Ситуация в сезоне 2022/23 (октябрь 2022 — сентябрь 2023) нормализовалась: урожай кофе в Бразилии восстановился, поставки арабики на биржевые склады выросли и цены перешли к снижению, отмечает эксперт. С октября 2022 по январь 2023 года стоимость фьючерса на кофе (CME) опустилась с 228 до 143 центов за фунт. За этот период запасы кофе арабика на биржевых складах выросли примерно на 120% и продолжали расти до начала февраля, достигнув максимального значения в 892 тыс. мешков.

После этого рост запасов на складах остановился, а к сегодняшнему дню они снизились на 16,2% от уровня начала февраля нынешнего года. Это оказало поддержку ценам на кофе арабика: стоимость фьючерсов восстановилась со 143 до 182 центов за фунт. Сейчас рынок входит в стадию межсезонья, когда урожай в Бразилии, Вьетнаме уже убран и продажи идут на спад, а урожай в Индонезии и Колумбии еще не вошел в полную силу или не начался. В связи с этим в период с января по май наблюдается сезонный рост цен.

Фундаментальные факторы в сезоне 2022/23 показывают ослабление напряженности на мировом рынке кофе, повторяет Лукичева. Декабрьские данные МСХ США показали, что в текущем сезоне производство кофе в мире вырастет на 5,2%, практически нивелировав снижение в прошлом сезоне. Потребление кофе подрастет всего на 0,5% — считается, что низкие темпы роста мировой экономики или скатывание в рецессию затормозят рост потребления кофе во всех крупных потребителях — США, Европе, Японии, России.

Запасы кофе на этом фоне вырастут на 4,8%, хотя их провал на 14,3% в прошлом году пока не будет компенсирован. При этом отношение запасов к потреблению в сезоне 2022/23 восстановится до 20%. Средняя стоимость фьючерсов на сорт арабика в сезоне 2022/23 ожидается на уровне 180 центов за фунт, что на 20% ниже, чем в прошлом сезоне.

Прогноз на сезон 2023/24 делать пока еще очень рано, говорит Лукичева, однако, по ее мнению, погодные условия продолжат оказывать основное влияние на рынок кофе. Возможны, в частности, чрезмерно влажные погодные условия в регионах выращивания кофе — Бразилии и Юго-Восточной Азии. Они могут оказать негативное влияние на производство кофе в мире, и цены на кофе в сезоне 2023/24 могут в связи с этим подрасти с текущего уровня на 6–10%.

Ищем логику кофейных цен в прецедентах

Тем временем, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров, во вторник, 28 марта, цены на кофе заметно снизились. Майский фьючерс на кофейные зерна сорта арабика (KCK3), торгуемый на бирже ICE потерял 1,5%, закрыв вчерашний день на отметке 1,76 долл. за фунт и сохранив таким образом боковой коридор 1,72–1,86 долл., наблюдаемый на кофейном рынке с начала марта.

По всей видимости, считает эксперт, инвесторы пока не могут определиться с дальнейшими перспективами рынка кофе. С одной стороны, не исключено потенциальное сокращение предложения. Об этом говорят прогнозы Международной кофейной организации (ICO), ожидающей увеличения дефицита в 2023 году с 4 до 5 млн. мешков арабики из-за слабого урожая в странах Латинской Америки в 2021 году и неблагоприятных погодных условий (засуха в Бразилии), наблюдавшихся в конце 2022 года.

С другой стороны, продолжает аналитик, на основных рынках сбыта кофе налицо потенциальное сокращение спроса из-за спада потребления. В США три из четырех последних месяцев дали отрицательную динамику розничных продаж в месячном выражении (ноябрь -1,1%, декабрь -0,8%, февраль -0,4%). Особняком стоит только январь 2023 года, когда произошел всплеск розничных продаж в США — до 3,4% м/м и очень показательно, что именно в январе тренд снижения цен на кофе сорта арабика (доминирующий в США) не только остановился, но и произошел взлет котировок от январских минимумов на 30%, с 1,41 до 1,82 долл. за фунт.

В итоге наблюдается довольно странная картина, когда мировой экспорт кофе в декабре 2022 года демонстрирует спад на 7,7% м/м (1,5% г/г), а запасы арабики в Нью-Йорке в январе 2023 года вырастают на 4,3%. Рост запасов на падающем экспорте может подтверждать падение потребления кофе на главном для арабики рынке (США), полагает Федоров.

Неудивительно, говорит он, что на этом фоне с начала 2023 года наблюдается существенный отток средств (19,3 млн долл.) из специализированного кофейного фонда iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Totak Return ETN (JO). Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2022 года (13,9 млн долл.), но если тогда фьючерс на арабику снизился на 4–5%, то сейчас он демонстрирует рост на 5–6%.

Единственное, что смущает в этой преимущественно «шортовой» истории на рынке кофе, — масштаб уже произошедшего в 2022 году падения котировок, продолжает эксперт. Гипотеза о циклическом характере текущего замедления мировой экономики направляет нас к кейсу последнего циклического кризиса 2008–2009 годов, где спад цен на кофе сорта арабика составил 35–40%.

Проблема заключается в том, что от пика 2022 года кофе уже падало на 45%, когда достигало уровня 1,41 долл. за фунт в конце декабря. Так что, указывает Алексей Федоров, если и ожидать нового снижения — о чем говорит и текущее соотношение спроса и предложения, и техническая картина, — то судя по кейсу 2008–2009 года, это будет всего лишь возврат к уровням декабря 2022 года — 1,40–1,60 долл. за фунт арабики.

После чего, следуя за логикой прогноза Международной кофейной организации о росте дефицита в 2023 году, а также принимая во внимание посткризисную логику кейса 2008–2009 годов, которая предполагает довольное существенное и быстрое смягчение условий денежно-кредитной политики в США, можно будет ожидать возврата рынка кофе к максимальным уровням 2022 года, то есть в диапазон 2,2–2,4 долл. за фунт арабики уже к концу 2023 года.