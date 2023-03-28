В Кремле указали на повышение вовлеченности Берлина в украинский конфликт

Усиление военной помощи Украине Германией, которая постоянно повышает уровень вовлеченности в конфликт, не обещает ничего хорошего.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что ФРГ увеличит военную помощь Украине.

«Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», — заявил представитель Кремля.

Песков констатировал, что в целом нынешние отношения Москвы и Берлина «оставляют желать лучшего».

Общее количество российских танков и снарядов будет превышать более чем в три раза количество аналогичного вооружения, поставляемого на Украину странами Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» в субботу, 25 марта. Глава государства отметил, что поставки вооружения Киеву беспокоят Россию «только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт».