В Минсельхозе предложили удвоить размер кредита по «Сельской ипотеке»

Минсельхоз России предложил увеличить размер кредита в рамках программы «Сельская ипотека» в два раза, до 6 млн руб.

Об этом рассказала начальник отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Дарья Рябухина.

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«Мы бы хотели предложить увеличить размер кредита с 3 млн до 6 млн, потому что видим, что объекты уже не укладываются в эту стоимость. Кроме того, прорабатывается с Минстроем России механизм предоставления кредитов на строительство домов собственными силами, но с использованием готовых домокомплектов», — сообщила Рябухина в ходе выступления на форуме «Ипотечное кредитование в России».

По ее словам, сейчас Московская область предлагает включить в программу пять пилотных районов юго-востока.

С момента старта в 2020 году госпрограммы «Сельская ипотека» в России было выдано свыше 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд руб., благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. метров жилья, сообщалось в январе этого года.

Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением не более 30 тыс. человек. Кредит по льготной ставке можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Ставка по программе в банке с сервисом электронной регистрации для готового жилья составляет 2,7%, для строительства жилого дома — 3%. При этом первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита — 5 млн руб. Жители приграничных регионов могут брать кредит по ставке 0,1%.