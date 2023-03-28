В России начали торговать Японией

Сегодня российские инвесторы получили возможность торговать еще одним инструментом — контрактом, отражающим динамику фондового индекса Японии Nikkei 225. Сделки можно совершать с расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 ETF — его динамика четко соответствует Индексу Nikkei 225, в базу расчета которого входят 225 крупнейших компаний страны.

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До сегодняшнего дня трейдеры могли покупать на СПБ Бирже акции японских компаний как Toyota и Sony, имеющих листинг в США. Инвесторов интересовала прежде всего Toyota, выплачивавшая огромные дивиденды, причем два раза в год. Так, в прошлом и позапрошлом году дивидендная доходность акций крупнейшего мирового автопроизводителя на отсечку реестра, по данным портала ru.investing.com, составляла от 12,3 до 15,7%. Естественно, в долларах США. В прошлом году из-за кризиса в автомобильной отрасли результаты были скромнее — 2,3 и 2,7%. Но это все равно гораздо выгоднее по сравнению с доходностями банковских депозитов в США и тем более валютных — в России.

Дивидендная доходность Sony была намного скромнее и колебалась в диапазоне 0,3—0,5%.

Теперь можно покупать весь японский рынок. Но насколько будет востребован этот инструмент?

Дело в том, что японский фондовый рынок является самым низковолатильным в мире — он слабо падает во время общемировых финансовых потрясений и также слабо растет в периоды инвестиционного оптимизма. С начала 2021 года максимальное снижение Nikkei 225 составляло около 25%, в то время как американский индекс широкого профиля S&P500 от максимума сходил вниз на 40%, а российский Индекс Мосбиржи и вовсе на 150%.

«Покупать Японию» в среднесрочных целях не интересно, хотя экономика страны и является третьей по величине в мире после США и Китая. Но при этом она растет темпами ниже среднемировых — то есть, фактически, стагнирует. Никакой фундаментальной недооценки японских акций, в отличие от российских, нет. Поэтому не стоит ждать какого-то опережающего роста Nikkei 225 относительно других индексов развитых и развивающихся стран.

На Московской бирже сейчас правят бал розничные инвесторы, подавляющее большинство которых любит покупать бумаги на длительный срок. Трехмесячные фьючерсы им неинтересны, а более долгосрочные контракты априори будут неликвидными, и торговаться станут с огромным спрэдом на покупку-продажу.

К этому стоит добавить валютные риски. На Московской бирже контракт на фьючерс Nikkei будет торговаться за рубли, а стоимость «настоящего» Nikkei рассчитывается в иенах. Таким образом, на динамику «московской Японии» будет влиять две валютные пары: доллар-рубль и доллар-иена.

Зато японский фондовый индекс очень интересен спекулянтам, которые и формируют львиную долю оборота биржи и брокеров. Новый инструмент позволит расшить число хеджерских и арбитражных стратегий. Японская иена является третьей резервной валютой в мире после доллара и евро. Валютная пара доллар—иена занимает второе место в мире по обороту торгов после пары евро—доллар. Иену традиционно покупают как защитный инструмент в периоды финансовых потрясений в США, тем самым повышая долларовую стоимость акций японских компаний. Поэтому в периоды финансовых потрясений в США Nikkei очень часто растет. Или, как минимум, падет намного слабее Америки.

Небольшая волатильность Nikkei 225 не отпугнет рисковых инвесторов, поскольку Московская биржа дает примерно 8-е «плечо» при работе с этим активом. То есть, закупавшись «на всю котлету», инвестор при движении Японии на процент получит 8% прибыли (или убытка — в зависимости от того, правильно он спрогнозировал динамику, или нет).

Надо помнить при этом, что основная масса продвинутых российских инвесторов сейчас оказалась отрезана от западных бирж. Зарубежные брокеры практически не открывают новые счета россиянам, а по старым счетам введены такие ограничения, которые делают торговлю зачастую просто нерентабельной. Но голь на выдумки хитра, и самые агрессивные спекулянты протоптали «кривую дорогу» на Запад через открытие счетов в Армении, ОАЭ и ряде других стран. Однако такие схемы интересны, во-первых, для игроков с капиталом в сотни тысяч долларов. А во-вторых, риски блокировки активов при такой игре сохраняются.

Поэтому введенный Московской биржей новый инструмент без всяких сомнений пойдет во благо развитию рынка — хотя вряд ли заметно изменит доходы биржи и брокеров, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

Потенциально интересными может быть запуск Московской биржей опционов на фьючерс на Индекс Nikkei 225. С их помощью можно будет строить стратегии, рассчитанные на то, что базовый актив (Индекс Nikkei 225) не выйдет в течение определенного времени за рамки рассчитанного трейдером коридора. Возможно, Мосбиржа сделает это в обозримой перспективе.

С конца марта 2022 г. Индекс Nikkei 225 торгуется в коридоре 25800—28700 пунктов.

