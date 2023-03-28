В ЦБ заявили, что льготная ипотека не сделала жилье доступнее

Цены на новостройки с 2020 года выросли существенно выше, чем доходы населения, кроме того сильно «разъехалась» стоимость первичной и вторичной недвижимости. Несмотря на льготные ипотечные программы, жилье для россиян за последние годы доступнее не стало, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

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«Цены не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», — цитирует ТАСС Данилова.

Представитель ЦБ также отметил рост разницы в ценах на первичном и вторичном рынке жилья, подчеркнув, что цены на «первичке» уже трудно объяснить более качественным строительством. Причина, по его мнению, заключается в продолжительном действии льготной программы ипотечного кредитования.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан», — подчеркнул Данилов.



