В ЕС задумались о создании схемы запрета поставок российского СПГ без введения новых санкций

Евросоюз может разработать механизм, с помощью которого его государства-члены могли бы запрещать поставки российского сжиженного природного газа из России без необходимости принимать новые ограничения в сфере энергетики.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, министры энергетики ЕС готовы согласовать инициативу, которая даст возможность «временно запретить российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурный потенциал, необходимый для поставок».

Сообщается, что инициаторами такой меры стали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Министры могут одобрить предложение уже на встрече в Брюсселе 28 марта, отмечает агентство. При этом уточняется, что ЕС необходимо провести консультации по введению новой схемы; кроме того, предложение должны одобрить в Европарламенте.

Ранее член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон выступила за блокировку поставок СПГ из России, напоминает автор материала; Испания, которая на данный момент является крупнейшим покупателем российского СПГ в Евросоюзе, уже призвала компании не подписываться на новые закупки из РФ. В феврале Симсон заявила, что за год в энергетической системе Европы произошли серьезные изменения, и ЕС существенно сократил зависимость от российских энергоресурсов, в место которых заняли поставки из США и Норвегии.