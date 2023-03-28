ЕС полностью запретит продажу машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году

Совет Евросоюза утвердил новые целевые показатели по сокращению углеродных выбросов автомобилей, согласно которым с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых автомобилей сократятся на 55% по сравнению с 2021 годом; к 2035 году они должны снизиться на 100%.

Об этом говорится в опубликованном решении Совета ЕС. Таким образом, Евросоюз готовится запретить продажи новых машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле, поясняет ТАСС.

«Совет ЕС утвердил постановление о более жестких нормах углеродных выбросов для новых автомобилей и фургонов. Новые правила ставят целью снизить выбросы от дорожного транспорта, которые представляют собой самую высокую долю выбросов среди всех видов транспорта. Они также предоставят импульс к переводу автоиндустрии на нулевые выбросы, продолжая обеспечивать инновационный подход», — говорится в документе.

Как уточняет «Интерфакс», накануне постпреды 27 стран ЕС одобрили договоренность, достигнутую 25 марта Европейской комиссией (ЕК) и ФРГ, до этого блокировавшей инициативу, и смягчили запланированный на 2035 год запрет, разрешив машины, которые будут использовать исключительно нейтральные виды топлива с точки зрения выбросов CO2.

Германия, которая является ведущим европейским автопроизводителем, потребовала разрешить выпуск после 2035 года новых автомобилей на синтетическом топливе. Стороны пришли консенсусу после трехнедельных переговоров.