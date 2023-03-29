Акции дня: бумаги девелопера «Эталон» поднянули котировки застройщиков

Акции строительной компании «Эталон» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 29 марта. Акции подорожали на +4,03% до 62,40 руб. за штуку.

Акции росли после публикации отчета компании за 2022 год, согласно которому чистая прибыль девелопера выросла на 332% до 13 млрд рублей по МСФО, что стало рекордным показателем для группы. В «Эталоне» прокомментировали, что значительное влияние на показатели оказала сделка с компанией ЮИТ на выгодных для группы условиях.

«Мы пока сохраняем осторожный взгляд на рынок недвижимости и его игроков. Финансовые показатели девелоперов будут находиться под давлением из-за снижения реальных располагаемых доходов населения, при этом ЦБ не одобряет меры искусственного поддержания цен на жилье. При этом у "Эталона" есть облигации, на которые мы смотрим позитивно», - прокомментировала Маргарита Яковлева из «Тинькофф инвестиций».

На фоне роста котировок «Эталона», положительную динамику продемонстрировали и акции других застройщиков: группы ЛСР (+1,17%), «Самолет» (2,76%) и других.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,77% до 2460,87 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,47% до 1004,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:55 мск составила 77,85 долларов за баррель (-0,37%). Российская валюта слабела– 77,30 руб. за доллар.