Эксперт: сдача Артемовска будет представлена руководством Украины как военная необходимость

Сражение за Артемовск все более становится битвой политической, нежели просто военным противостоянием. Принимая во внимание уровень и риторику заявлений, касающихся исхода многомесячных боев за этот районный центр в ДНР, становится понятно, что его освобождение может стать определенным переломом в ходе военных действиях. Сегодня на тему возможной сдачи украинской стороной города высказались и в Киеве, и в Москве.

Владимир Зеленский, давая интервью Associated Press, заявил, что оставление подразделениями ВСУ Артемовска (Бахмута) станет причиной для внешнего и внутреннего давления на украинскую администрацию, с целью принуждения последней к договоренностям с РФ. Глава Украины не исключил, что подобное решение станет политическим поражением для Незалежной и усилит напряжение в ее обществе. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — заявил украинский президент, попутно добавив, что без поддержки США его страна не одержит победы над Россией.

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Кремль, устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прокомментировал слова украинского политика. «Киевский режим сам расставляет свои приоритеты. Специальная военная операция продолжается. Идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — отметил Дмитрий Песков.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи подразделения сейчас штурмуют позиции украинских войск в Артемовске, в одном из своих telegram-каналов заявил, что взятие города станет поворотом во всей военной компании. «Генеральная битва ЧВК "Вагнер" против ВСУ с инсталированными в него иностранными подразделениями, в которой победу одержит ЧВК “Вагнер" — это великий поворот в этой войне и во всей современной истории. Это великий поворот в войне потому, что на шахматной доске останется только одна российская армия, а все остальные фигуры будут убраны с нее», — сказал Евгений Пригожин.

Сдать нельзя удержать

«Прежде всего, давайте вспомним, что это не первое заявление Зеленского в отношении Артемовска. Ему предлагали, настаивали, исходя из военной целесообразности, оставить город, чтобы не нести неоправданные потери, и отойти на подготовленные позиции второго эшелона, чтобы сдерживать наступательные движения российских войск. Но после он резко остановился на своем решении: Артемовск не сдавать, — прокомментировал "Эксперту" ситуацию эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Откровенно говоря, это было политическое решение, ему предшествовал ряд встреч, на которых Зеленский докладывал об успехах ВСУ и о возможности не только противостоять, но и развивать, при наличии соответствующих вооружений, наступление, не теряя тех позиций, которые сегодня удерживаются ВСУ на линии боевого соприкосновения».

Эксперт добавил, что позиция Зеленского выглядела весьма убедительно, что сподвигло главкома ВСУ Валерия Залужного изменить свою первоначальную позицию, предполагавшую сдачу Артемовска, и принять решение о привлечении к удержанию города дополнительного количества войск. «За это Залужный получил звание "Бахмутского мясника"», —отметил Андрей Кошкин.

В условиях фактически начавшейся президентской компании в США, намерение Зеленского не сдавать Артемовск выглядит весьма выигрышно и убедительно для демократов, продолжил политолог. «Ситуация представляется таким образом: Украина с режимом Зеленского не уступает, она готова выполнить свою задачу защиты западных интересов, для этого ей необходимо соответствующее вооружение и боеприпасы. Это воодушевляло Зеленского, он видел, что Запад одобряет его напористость, и откровенно соглашается с тем, что, если они (украинцы — прим. “Эксперт”) смогут удержать Артемовск, значит у них есть возможности для концентрации сил и перехода затем в наступление, которое обозначил и которого потребовал Джо Байден», — указал Андрей Кошкин.

Он выразил мнение, что после приближающегося освобождения российскими войсками Артемовска, украинская информационная повестка круто изменится и будет полностью нацелена на наступление ВСУ, а сдача города будет характеризоваться киевскими властями как необходимый этап подготовки к наступательной операции. «Оправдания в информационном пространстве будут следующими: мы держали город ровно столько сколько это было необходимо для того, чтобы подготовиться к наступательным действиям, теперь мы к ним готовы, и удерживать Артемовск нет никакой необходимости. Вот так будет оправдан Украиной уход из Артемовска», — заключил эксперт.