Кабмин предложил ввести многоголосые акции и конвертируемые ценные бумаги

Правительство РФ предлагает ввести новый тип ценных бумаг — многоголосые акции, которые будут давать владельцам право нескольких голосов на собрании акционеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам. Кроме того, предлагается ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги, чтобы, к примеру, привилегированные акции автоматически конвертировались в голосующие при наступлении определенных обстоятельств.

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«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции. Данные бумаги представляют собой акции, владельцам которых предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров», — заявил Белоусов.

Говоря о расширении линейки финансовых инструментов для инвестирования, он сообщил также о планах ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа, запустить «исламский банкинг» и создать «инструменты поддержки для эмитентов и инвесторов ценных бумаг высокотехнологичных компаний».

«Предлагается ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа. Такой инструмент предоставит эмитенту право выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события. Например, при невыплате по ним дохода. Это даст дополнительную защиту инвесторам, поскольку конвертация акций будет происходить автоматически, без дополнительного согласия эмитента», — пояснил Белоусов.

Для укрепления доверия инвесторов к российскому финансовому рынку вице-премьер предложил возобновить раскрытие определенной информации эмитентами ценных бумаг. Для выстраивания отношений с инвесторами из дружественных стран, по его словам, нужно упростить для них открытие счетов и допуск на финансовый рынок, а также проработать меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику после введения санкций.

