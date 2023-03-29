Казус «Ленты»: ритейл потянулся из гипермаркетов

Результаты «Ленты» действительно выглядят неплохо. Продаже, по данным компании, выросли за прошлый год на 11,1%, до 537,4 млрд руб., валовая прибыль возросла на 8,7%, до 120,7 млрд руб.

Но достигнуто это было во многом за счет роста затрат. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки выросли на 178 б.п. — в связи с увеличением количества магазинов малых форматов и значительным увеличением доли онлайн-продаж от общего объема продаж, говорится в сообщении компании. Пока не очень понятно, будут ли новые проекты успешными и как быстро они окупятся.

Про динамику EBITDA компания промолчала, отметив, что она составила 32,6 млрд руб. По расчетам аналитиков Альфа-Банка, показатель снизился на 17%, а маржа по EBITDA — на 2 п.п., до скромных 6,1%.

«В целом тенденция результатов “Ленты” за полный 2022 год достаточно ожидаема: выручка основного формата показала скромный рост, а рентабельность значительно упала. Годовая чистая прибыль сократилась почти в три раза — до 4,85 млрд руб.», — прокомментировала «Эксперту» картину ритейлера аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

«”Лента” больше других ритейлеров страдает от слабого спроса в условиях высокой инфляции и снижения реальных располагаемых доходов. Обострившаяся ценовая конкуренция на рынке и отток трафика из гипермаркетов (80% выручки “Ленты”) в магазины малых форматов усугубляют ситуацию», — пишет в своем обзоре старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис.

«Формат гипермаркетов — не самое перспективное направление продуктовой розницы. Прочие сети отказываются от развития этого формата в пользу малых форматов “у дома”, дискаунтеров и онлайн-доставки, которые более популярны у покупателей на текущий момент», — говорит Буйлакова.

Впрочем, аналитик «БКС Экспресс» Дмитрий Пучкарев объясняет ухудшение финансовых показателей компании в том числе разовым эффектом от обесценивания активов «Утконоса» на 2,3 млрд руб.

Последний квартал — впрочем, как и у других ритейлеров — был для «Ленты» слабым: продажи выросли всего на 0,6% в годовом выражении, валовая прибыль упала на 6,3%, а EBITDA — на 15,2%.

Так же, как и конкуренты, «Лента» начинает переток в дискаунт-сектор.

«В феврале 2023 года мы запустили пилотный проект нового формата гипер-эконом в Санкт-Петербурге, в рамках которого предлагаем нашим покупателям более выгодные цены, при этом сохраняя достаточно широкий ассортимент», — отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Фокусирование крупных торговых сетей на низшем ценовом сегменте прямо отражает падение покупательной способности населения. Похоже, что в ближайшее время основная конкуренция между ритейлерами развернется именно в этом секторе.

Но вернемся к отчетности «Ленты». На ее публикации акции резко выросли на 5%, что для низколиквидной бумаги неудивительно. Впрочем, они так же быстро начали снижаться, уйдя ниже уровня вчерашнего закрытия. Среднесрочную картину по бумаге можно охарактеризовать как безыдейную — с ноября прошлого года «Лента» торгуется в коридоре с границами 680—760 руб. Таким образом, бумагу сейчас интересно покупать у нижней границы диапазона, и продавать у верхней.

Есть, правда, предположение, что поднять «Ленту» могут позитивные новости. Как отмечает Буйлакова, «Лента» ставит весьма амбициозный план по удвоению выручки — c 537 млрд руб. в 2022 году до 1 трлн руб. к 2025 году. Такой рост может, конечно, оказаться трудной задачей на фоне замедления потребительской инфляции — возможно, компании придется прибегнуть к сделкам слияния и поглощения. Планы такой — достаточно агрессивной — экспансии могут сопровождаться ощутимыми колебаниями в рентабельности, повышением капитальных расходов.

В целом же аналитики смотрят на бумаги ритейлеров без особого оптимизма. Как раз сегодня вышел большой обзор от БКС по этому сектору.

«Наша команда макроэкономистов ожидает в 2023 г. снижения инфляции г/г. По нашей оценке, это должно привести к замедлению роста выручки российских продуктовых ритейлеров; в то же время операционные расходы, напротив, могут набирать темп после отставания в 2022 г. Кроме того, высокими, на наш взгляд, будут оставаться и инвестиции в цены — в связи с необходимостью стимулирования спроса. Все это может создавать нагрузку на рентабельность продуктового ритейла в 2023 г., и мы понижаем наши оценки», — говорится в материале.

Наиболее оптимистично аналитики смотря на X5 Group. БКС рекомендует бумагу «держать». Буйлакова тоже говорит, что среди эмитентов потребительского сектора стоит выделить ритейлера X5 Group (рейтинг расписок — «лучше рынка»), который хорошо завершил 2022 год, увеличив выручку темпами быстрее инфляции (+18% (г/г)) и нарастил чистую прибыль на 5,7% (г/г).

Впрочем, рекомендации «держать» и «лучше рынка» совсем не означает, что покупка расписок X5 принесет больше прибыли, чем вложения в акции нефтяных компаний или Сбербанка.