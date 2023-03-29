Минфин разместил классические ОФЗ на 59,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 59,546 млрд рублей при суммарном спросе в 120,376 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 30,7 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 28,9 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 30,669 млрд рублей при спросе 75,598 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 30,265 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,198% от номинала, цена отсечения была установлена на уровне 95,155% от номинала, что соответствует доходности 10,56% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 28,877 млрд рублей при спросе в 44,778 млрд рублей. Выручка от размещения составила 21,637 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 72,7279% от номинала, что соответствует доходности 10,76% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 72,6004% от номинала, что соответствует доходности 10,78% годовых.

