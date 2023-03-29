Найденный около «Северного потока» объект подняли со дна Балтийского моря

Датское энергетическое агентство сообщило о завершении работ по подъему объекта, найденного недалеко от поврежденного газопровода «Северный поток — 2».

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«28 марта 2023 года были завершены работы по спасению объекта, прилегающего к трубопроводу "Северный поток — 2"», — указывается в сообщении.

Уточняется, что объект «представляет собой пустой морской буй» и не создает угрозу для безопасности.

На минувшей неделе у подорванного в сентябре прошлого года газопровода в Балтийском море обнаружили неизвестный объект. Для участия в подъеме предмета пригласили оператора «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG. В Москве назвали допуск компании к извлечению объекта позитивной новостью.