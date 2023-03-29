Премьера Бинарного Биотеатра о любви как испытании и самой ценной награде

19 апреля на малой сцене в театре «Практика» премьера «Чокнутый и бесконечное счастье». Спектакль выпускает новый резидент «Практики» — Бинарный Биотеатр под руководством Василия Березина. Это независимая труппа единомышленников, которая создаёт спектакли-эксперименты, исследующие границы и возможности современного театра, готовые привносить новое в искусство.

Проект поставлен по полной нежности переписке режиссёра Василия Березина и театроведки Маши Кузнецовой:

«Я Т.Л. Без тебя Москва как чёртова акулья стая…»

«Мои эмоции и чувство слабо помещаются на двух страницах. Так меняется время из детства в старость, но есть только настоящее».

Каждый день, выходя на улицу, режиссёр брал с собой «особый крест» — письма, которые писал любимому человеку. Спустя десять лет он передал тексты переписки в руки артистов Binary Biotheatre. Так под музыку детского оркестра и паузы артистов родился спектакль, в котором играют даже голуби. В ролях — Юлия Чебакова, Александр Горчилин, Рамазан Юнусов и Томасина Москаленко.

Театру «Практика» интересны разные направления и проявления современного искусства. Бинарный Биотеатр, пионер столичного театрального андеграунда, вошёл в состав резидентов «Практики» в сезоне 2022/2023.

«Приходите, вспоминайте себя в юности, читайте письма, которые писали мысленно, и услышьте одинокий голос человека, которого воскрешает любовь».

Василий Березин, режиссёр и автор сценария

«Такая счастливая катастрофа и катастрофическое счастье — всё в одном. Опыт интенсивный и одуряющий, сплавляющий и стирающий границы собственного я, повлиявший на меня больше, чем я могла себе представить, и сделавший нас навсегда бессмертными».

Мария Кузнецова, автор сценария