Экс-председатель правительства ДНР назначен исполняющим обязанности главы Омской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, который ранее был председателем правительства ДНР, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Принять отставку губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области», — говорится в указе президента, который вступает в силу со дня опубликования.

Глава государства по видеосвязи провел рабочую встречу с Хоценко, попросив его оценить ситуацию с экономикой в ДНР.

«Сегодня много объектов восстанавливается регионами-шефами – не только в Мариуполе, но и во всех городах, несмотря даже на обстрелы и продолжающиеся боевые действия. Сегодня выплачиваем и компенсационные выплаты. Сформировали управленческую команду региона вместе с главой Донецкой народной республики, причем команда со всех уголков нашей страны, и с ФОИВами, и местные кадры. Подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года ДНР – в самое ближайшее время, надеемся, она будет принята», — сообщил Хоценко.

Президент подчеркнул, что в Омской области очень много нерешенных задач и попросил его проанализировать все еще раз, «обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти на обновление команды». Глава государства добавил, что по своим климатическим особенностям Омская область относится к наиболее благоприятным для жизни регионам, а с точки зрения развития экономики и социальной сферы там еще многое нужно сделать.

Врио главы ДНР Денис Пушилин уже выразил Хоценко «огромную благодарность за самоотверженный труд на посту председателя правительства ДНР». За время его работы «удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе и связанных с переходным интеграционным периодом», написал он в своем Telegram-канале.

Хоценко проработал в ДНР 10 месяцев, ранее он был в правительстве Ставропольского края, в органах госвласти ЯНАО, возглавлял также департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Хоценко является выпускником четвертого потока школы губернаторов и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019 года, уточняет ТАСС.

