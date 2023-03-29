Силуанов рассказал, как будет работать софинансирование долгосрочных сбережений россиян

Интерес россиян к финансовым вложениям снизился, открыть для них новые возможности на финансовом рынке могла бы программа долгосрочных сбережений, которая позволила бы «не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить их и использовать дополнительные возможности для получения дохода», заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Он пояснил, что в рамках программы софинансирования долгосрочных инвестиций россияне могли бы получить от государства до 36 тыс. рублей в год в течение первых трех лет.

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«Чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход — это одна из главных задач финансового рынка», — заявил Силуанов.

Он пояснил, что программа долгосрочных сбережений подойдет «для осторожных инвесторов». Она предусматривает софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год в течение первых трех лет и гарантирование сбережений на сумму до 2,8 млн рублей. Предусмотрено также наследование этих средств. Министр отметил, что долгосрочные инвестиции — надежный инструмент для консервативных инвесторов, который в перспективе принесет больший доход, чем банковские депозиты.

Как ранее писали «Ведомости», господдержка по этой программе будет зависеть от дохода гражданина. Тем, у кого среднемесячный доход до 80 тыс. рублей, государство будет «докладывать» 1 рубль на каждый рубль. Это значит, что для получения максимального размера поддержки россиянам с такими доходами нужно будет внести 36 тыс. рублей в год, и государство удвоит эту сумму. Тем, у кого среднемесячный доход составляет 80–150 тыс. рублей, предлагается формула: 1 рубль государства на 2 рубля гражданина. То есть, чтобы получить максимальный объем софинансирования, за год им нужно будет вложить 72 тыс. рублей в программу долгосрочных сбережений. Тем, у кого среднемесячный доход выше 150 тыс. рублей, формула будет: 1 рубль государства на 4 собственных рубля.

Говоря о новых инструментах для получения дополнительного дохода, Силуанов также упомянул индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) третьего типа — для «активных участников фондового рынка, которые хотят рискнуть и больше заработать», а также долевое страхование жизни (ДСЖ) — инструмент долгосрочного страхования, который сочетает в себе инвестиционный портфель и страховую защиту на непредвиденный случай.

«Такие инструменты — хорошая возможность для наших граждан, которые хотят инвестировать и зарабатывать деньги на будущее», — заявил Силуанов.

