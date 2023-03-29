Совфед принял норму, по которой в страховой стаж войдет служба в добровольческом формировании

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач Вооруженных сил РФ.

Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Как пишет ТАСС, инициатива была внесена в виде поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 млн руб. страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве.

Статья по теме: Добровольцев будут обеспечивать вооружением и продовольствием за счет государства

«В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории России», — указывается в документе.

Относительно нормы об увеличении страховой выплаты семьям погибших на производстве в пояснительной записке говорится, что сейчас ее размер на семью остается неизменным с 2014 года «несмотря на инфляционные процессы», и составляет 1 млн руб. Предполагается, что такие страховые выплаты вырастут до 2 млн руб., независимо от рода деятельности работника.