В Госдуму внесут законопроект, предполагающий ответственность за подделку меда

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту продукции поддержала поправки в закон «О пчеловодстве», которые вводят определение понятия «мед» и предусматривают ответственность за фальсификацию этого продукта.

Об этом пишет «Интерфакс».

«В Госдуму будет внесен подготовленный сенаторами законопроект, после принятия которого нельзя будет маркировать словом "мед" все подряд, а фальсификация этого продукта повлечет за собой ответственность переработчиков, не затронув самих пчеловодов», — рассказал член Госкомиссии, зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Он пояснил, что из-за отсутствия в действующем законодательстве ряда понятий привлечь некоторых недобросовестных продавцов по административной статье «Обман потребителей» фактически невозможно — в частности, нет требований к продукции «мед».

По словам Неверова, «60-70% того, что на прилавках называется медом, таковым не является» и не имеет к пчеловодству никакого отношения. «И создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса», — отметил вице-спикер. Он добавил, что еще один способ обмана — когда более дешевые сорта меда выдают за дорогие.

Сергей Неверов указал на то, что от подделок страдают не только потребители, но и пчеловоды, качественной продукции которых конкуренцию составляет фальсификат.

Согласно данным, представленным на заседании Госкомиссии, в пчеловодстве задействовано свыше 110 тыс. человек, практически все они являются представителями малых хозяйственных форм.