Варшава ограничит ввоз украинского зерна из-за недовольства польских фермеров

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Хенрику Ковальчику ограничить поставки в республику украинского зерна.

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«Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке — там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна», — цитирует «РИА Новости» главу польского правительства.

По его словам, украинская агропродукция дестабилизирует польский рынок, в связи с чем его поступление следует лимитировать.

Варшава направила соответствующее письмо в Еврокомиссию, отметил Моравеций.

Ранее польские фермеры выражали протест по поводу того, что из Украины поступает некачественное экспортное зерно, оседая в республике.