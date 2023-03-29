Внешний долг России упал до многолетнего минимума

Внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, за прошлый год этот показатель снизился на $101,8 млрд, сообщается на сайте ЦБ. Регулятор объяснил снижение показателя погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам.

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«Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», — говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с данными Банка России, объем внешнего долга РФ на начало 2023 года стал минимальным с 2007 года ($355,6 млрд), а его сокращение стало наибольшим с 2014 года, когда долг снизился на $129 млрд.

Чистая международная инвестиционная позиция РФ по итогам 2022 года увеличилась с $485 млрд до $770,4 млрд. Регулятор объяснил это тем, что было сформировано «более значимое сокращение внешних пассивов по сравнению с ростом иностранных активов». Отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов сократилось до $41,9 млрд с $43,3 млрд в 2021 году. Инвестиционные доходы к выплате снизились до $76,4 млрд (с $121,1 млрд), инвестдоходы к получению — до $34,5 млрд (с $77,8 млрд).

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2022 году сложился в размере $233 млрд, превысив в 1,9 раза показатель 2021 года. Ранее ЦБ оценивал этот показатель в размере $227,4 млрд. Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ вырос в 1,7 раза, до $285,8 млрд (по более ранней предварительной оценке — $282,3 млрд) со $170,1 млрд за 2021 год.

Из комментария ЦБ следует, что значительная часть сформированных в 2022 году накоплений, полученных в результате роста положительного сальдо счета текущих операций, была направлена на погашение иностранных обязательств, в том числе в рамках механизма выпуска замещающих облигаций и выкупа долей нерезидентов в капиталах российских компаний.

