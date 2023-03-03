Акции дня: бумаги «АЛРОСА» засверкали, как бриллианты

Бумаги алмазодобывающей компании «АЛРОСА» закончили торговую сессию на Мосбирже в плюсе. В пятницу, 3 марта котировки выросли на +2,65% до 62,05 рублей за акцию.

По мнению аналитиков, причиной роста могла стать новость о росте импорта необработанных российских алмазов в Бельгию. Так, в январе 2023 года поставки выросли до 132 млн евро против 97 млн евро в 2022 году. Эксперты отмечают, что всплеск может носить временный характер, так как в феврале импорт упал до 61 млн евро.

«Новость умеренно позитивна для АЛРОСА, так как предполагает, что спрос на российские камни остается высоким, несмотря на ухудшение отношений с ЕС. В то же время падение спроса в феврале свидетельствует о локальном характере всплеска. Эффект на акции может быть кратковременным», - отметили в «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,79% до 2272,2 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,30% до 945,41 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:08 мск составила 85,42 долларов за баррель (+0,79%). Российская валюта слабела – 75,51 руб. за доллар.