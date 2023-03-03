Финансовые рынки Фондовый рынок США Tesla Motors Илон Маск

Бедный, бедный Илон Маск…

Глеб Баранов
3 марта 2023, 00:39

Илон Маск, вернувший себе на этой неделе титул самого богатого человека в мире, продержался на пьедестале недолго. Обвал акций Tesla и рост капитализации LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton) вернули первое место Бернару Арно

EPA/ТАСС Автор: ALEXANDER BECHER
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск