Редкая для компании с высочайшей капитализацией спекулятивность акций Tesla сделала в последнее время почетный титул самого богатого человека мира довольно эфемерным. В понедельник глава производителя электромобилей отобрал было первое место у основателя империи роскоши LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), но даже не успел нагреть место на пьедестале. Вчера, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, Маск освободил его, потеряв накануне $1,91 млрд. В результате, его капитал составил всего лишь $184 млрд, тогда как глава LVMH Бернар Арно прибавил $1,99 млрд и теперь стоит $186 млрд.
Бедный, бедный Илон Маск…
Илон Маск, вернувший себе на этой неделе титул самого богатого человека в мире, продержался на пьедестале недолго. Обвал акций Tesla и рост капитализации LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton) вернули первое место Бернару Арно
EPA/ТАСС Автор: ALEXANDER BECHER
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