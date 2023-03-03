Бедный, бедный Илон Маск…

Редкая для компании с высочайшей капитализацией спекулятивность акций Tesla сделала в последнее время почетный титул самого богатого человека мира довольно эфемерным. В понедельник глава производителя электромобилей отобрал было первое место у основателя империи роскоши LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), но даже не успел нагреть место на пьедестале. Вчера, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, Маск освободил его, потеряв накануне $1,91 млрд. В результате, его капитал составил всего лишь $184 млрд, тогда как глава LVMH Бернар Арно прибавил $1,99 млрд и теперь стоит $186 млрд.

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