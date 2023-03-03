Раскрыта тайна рекордного январского дефицита бюджета

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил возникновение дефицита федерального бюджета в январе 2023 года в размере 1,76 трлн рублей. В эфире телеканала RT глава министерства отметил, что причины у данной ситуации «очень простые». На нее повлияло увеличение авансовых платежей со стороны Минфина и оказание помощи бизнесу.

«В прошлом году мы приняли целый ряд законодательных инициатив, которые идут навстречу бизнесу с точки зрения оказания помощи бизнесу и увеличения возможности использования своих собственных оборотных средств, а именно досрочное возмещение НДС. Мы в январе текущего года возместили НДС разово за четвертый квартал прошлого года. По предыдущему периоду (предыдущий период — в прошлом году этого не было, потому что НДС возмещался постепенно, в течение квартала) мы пошли на ускоренный возврат по прибыли», — заявил министр.

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«Мы ввели целую новую систему, которая направлена на поддержку бизнеса по Единой системе уплаты налоговых платежей, одна платежка теперь у бизнеса по оплате всех налогов. Меньше администрирования, меньше бухгалтерии, как мы говорили. И установлен один день в течение месяца, когда этот налог платится. А платится этот налог 28-го числа. Поэтому в течение месяца у предприятий скапливаются ресурсы, которые раньше платились в бюджет, а сейчас они имеют возможность ими распоряжаться», — добавил Антон Силуанов.

Кроме того, по его словам, в текущем году увеличилось авансовое финансирование по целому ряду бюджетных расходов. «И это хорошо, потому что, как правило, большая часть расходов осуществлялась у нас в конце года, в декабре. Сейчас мы видим, что в начале года пошли авансы, эти деньги работают в экономике», — указал он.

И ситуацию в целом Антон Силуанов видит достаточно позитивно. Он отметил ускорение поступления налоговых доходов в бюджетную систему страны в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «За 2 месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. Сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина со ссылкой на слова министра.

По данным портала «Электронный бюджет», доходы федерального бюджета на 27 февраля составили 1,426 трлн рублей, сообщает «Интерфакс». Предварительные данные исполнения федерального бюджета в январе текущего года вызвали обсуждение среди аналитиков. Бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).

При этом расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, а доходы, напротив, были меньше, чем в предыдущем году на 35% — 1,356 трлн рублей. Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечал Минфин, было связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Стоит заметить, что, комментируя озвученные ранее президентом решения, министр финансов сообщил, что все они будут профинансированы. «Планы напряженные. Безусловно, в трехлетнем бюджете определенные ресурсы ушли на действующие планы. Но мы видим, что ситуация подвижная. И те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием», — отрапортовал Антон Силуанов.

При этом он подчеркнул, что планы по дефициту бюджета на 2023 год будут соблюдены: «У нас по плану дефицит 2% ВВП, и мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил, о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать. Поэтому бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности. Мы его будем четко охранять».

Обвал носит чисто технический характер

На фоне снижения сырьевых котировок нефти и газа до годовых минимумов, эмбарго и потолка цен от ЕС и США падение экспортных доходов закономерно, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При этом растут и госрасходы в ситуации геополитической необходимости. В итоге складывается дисбаланс притоков и оттоков, и дефицит бюджета.

«Но пятикратный обвал доходной части в январе носит чисто технический характер из-за изменения порядка и сроков взимания налогов, — рассказал “Эксперту” аналитик. — Сейчас действует единый налоговый платеж ЕНП, и перечисление налогов выпало лишь на 30 января. А значит распределение и зачисление было уже в феврале».

Поэтому Михаил Зельцер ожидает восстановление показателей баланса, а аномалии с обвальными доходами, что привели и к эмоциональному падению рубля, носят временный характер. Таким образом, как только рынок увидит адекватные цифры по доходам, рубль и приступит к восстановлению. Ориентиры на начало весны по прогнозу БКС: 72 рубля за доллар, 77 рублей за евро, 10,5 рублей за юань.

В 2023 году для федеральных получателей бюджетных средств был увеличен размер авансирования по контрактам. Теперь он составляет от 50 до 90%, поделилась с «Экспертом» управляющий партнер SoNa Private Consulting, Наринэ Беглярова. Цель таких мер — упростить бюджетные и закупочные процедуры, чтобы сгладить последствия санкций.

Выплачиваются авансы по госконтрактам в основном в первые месяцы года, из-за чего мы наблюдали резкое увеличение расходов бюджета в сравнении с 2022-м. Стоит отметить, что аналогичные меры действовали и в прошлом году, но с более низкой планкой авансирования. Скорее всего, из этой разницы в авансах и последовал рост расходов бюджета в январе (59%).

Кроме того, как обратила внимание Наринэ Беглярова, в 2023 году был введен единый налоговый платеж, который проводится раз в месяц. В январе основная масса организаций произвела оплату 30 числа, поэтому распределение по бюджетам было уже в феврале. Как следствие, несмотря на низкие показатели января, по итогам двух месяцев в сумме поступлений в бюджет оказалось больше, чем за тот же период 2022 года.