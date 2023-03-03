Продажи «ФосАгро» в 2022 году стали самыми высокими за всю историю компании

Компания «ФосАгро» в прошлом году нарастила чистую прибыль по МСФО на 42%, до 184,7 млрд руб.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев 2022 года, опубликованная на сайте холдинга.

По итогам указанного периода производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса увеличилось на 4,6% к тому же периоду 2021 года и составило 11,1 млн т, сообщается в отчете. «Роста удалось достичь благодаря эффективной работе новых производств, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании, и расширению линейки производимой продукции», — уточняется в сообщении компании.

Продажи фосфорных удобрений у «ФосАгро» выросли на 8,3% и составили 8,4 млн т, EBITDA увеличилась на 34,4%, до 259,9 млрд руб. Общие продажи продукции компании за 12 месяцев прошлого года поднялись на 6,4% и превысили 11 млн т, что является рекордным показателем за всю историю компании, подчеркивается в пресс-релизе.

Выручка группы увеличилась на 35,4% и составила 569,5 млрд руб., указывается в отчете. Поясняется, что на рост повлияли в том числе более высокий средний уровень цен реализации на мировых рынках и изменение структуры спроса среди аграриев в пользу высокомаржинальных видов удобрений.

«Рынок азотных удобрений в 1 квартале 2023 года характеризуется избыточным предложением на рынке вследствие высоких переходящих запасов (в странах Европы, Северной и Южной Америки), что продолжает оказывать негативное воздействие на цены», — отмечают в компании.

В холдинге указывают на то, что в данный момент цены на фосфорные удобрения стабилизировались. «Можно ожидать, что поддержку ценовым уровням будет оказывать прогнозируемый в 1 квартале 2023 года рост сезонной активности в Южной Америке и в частности в Бразилии, а также на внутреннем рынке США после существенного сокращения импорта в 2022 году», — говорится в отчете.

Группа «ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений.