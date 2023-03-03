Правительство запустило «директивную гильотину» для госкомпаний

Правительство РФ одобрило предложение Минфина о реализации первого этапа «директивной гильотины» для компаний с госучастием. С контроля должны снять исполнение 21 устаревшей директивы периода 2013-2018 годов, а до конца года будет проведен второй этап, затрагивающий директивы 2019-2022 годов, сообщили в пресс-службе Минфина.

Статья по теме: Власть взялась за сокращение футилитарных издержек

«Отсутствие механизма "директивной гильотины" приводило к тому, что акционерные общества зачастую тратили время и другие ресурсы на выполнение в том числе устаревших директив и отчетность по ним, даже если их исполнение противоречило бизнес-целям компаний. Сейчас на компании с госучастием распространяется более 50 директив, существенная часть из них уже не отвечает специфике их деятельности», — пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ведомстве уточнили, что перестанут контролировать директивы, утратившие свою актуальность в связи с достижением поставленных целей. Компании, таким образом, сократят операционные издержки на администрирование неактуальных задач, а органы управления смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности дальнейшей работы по вопросам, указанным в этих директивах, учитывая стратегические цели и действующее законодательство.

В Минфине отметили, что предложения о прекращении работы по ранее выданным директивам формируются на основании предложений Росимущества и профильных министерств.

Минфин еще в октябре 2020 года, получив кураторство над Росимуществом, выдвинул предложение реализовать в госкомпаниях механизм «директивной гильотины».

