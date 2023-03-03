«Фосагро» приятно шокировала инвесторов

Совет директоров одного из крупнейших российских производителей удобрений — «Фосагро» — рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 465 руб. на одну акцию. В текущих ценах дивидендная доходность акций составляет около 6,7%.

Решение предстоит утвердить общему собранию акционеров компании 24 марта, и нет сомнений, что это будет сделано.

Реестр на право получения выплат будет закрыт 4 апреля. Таким образом, с учетом схемы Т+2, по которым торгуются российские акции, чтобы получить дивиденды, необходимо иметь акции компании в портфеле на закрытие рынка 31 марта.

Компания уже распределяла часть прибыли прошлого года: по итогам первого квартала было выплачено 780 руб., а за 9 месяцев — 318 руб. на акцию.

Рекомендация менеджмента стала приятным шоком для инвесторов. Большинство аналитиков ожидали куда более скромных дивидендов, прогнозируя выплаты на одну акцию в диапазоне 170—290 руб. Свою позицию они аргументировали тем, что в IV квартале прошлого года цены на удобрения снизились по сравнению с третьим кварталом примерно на 15% — во многом из-за подешевевшего газа. Негативным для «Фосагро» было и укрепление рубля.

На новости от совета директоров акции «Фосагро» взлетели. К 16:00 мск с результатом +4,5% они входили в тройку лучших. Техническая и фундаментальная картины по бумаге резко улучшились. С 21 февраля акции начали формировать восходящий тренд, но вчера рухнули на 2,5% — как раз из-за опасений, что дивиденды будут неинтересными. Теперь впереди у бумаги сильное техническое сопротивление 7200 руб., до которого еще нужно подрасти на 200 рублей. В случае его пробоя потенциал роста до следующей преграды составит около 13%.

Ранее аналитики отмечали, что для ускорения роста бумаги компании хорошо бы выплатить дивиденды выше ожиданий, а также раскрыть производственные и финансовые показатели за прошлый год. Компания пожелания рынка исполнила. Так, согласно данным «Фосагро», за прошлый год производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса выросло на 4,6%, до 11,1 млн тонн. Объем продаж продукции увеличился на 6,4%, составив рекордные за всю историю компании более 11 млн тонн. Выручка увеличилась на 35,4%, до 569,5 млрд руб., скорректированная EBITDA взлетела на 39% до 266,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 46,9%.

При этом, правда, компания предупреждает о не очень хороших рыночных перспективах. «Рынок азотных удобрений в I квартале 2023 года характеризуется избыточным предложением вследствие высоких переходящих запасов (в странах Европы, Северной и Южной Америки), что продолжает оказывать негативное воздействие на цены», — говорится в материалах «Фосагро».

С большой вероятностью компания попадет под Windfall tax или «налог на непредвиденную удачу». Его планируется взять с крупных компаний, которые по тем или иным причинам в 2021—2022 гг. увеличили прибыль по сравнению с 2018-2019 гг.

По оценкам БКС, «Фосагро» может «попасть» на 13 млрд руб.