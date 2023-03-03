ФСБ показала кадры последствий атаки украинских диверсантов в Брянской области

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на два села в Брянской области.

На кадрах показан подвергшийся обстрелу автомобиль, найденные на территории сел мины, а также ручной противотанковый гранатомет.

Накануне, 2 марта, группа диверсантов с территории Украины проникла в села Сушаны и Любечане Брянской области. В результате обстрела погибли двое мужчин, ранения получил мальчик 2012 года рождения. ФСБ сообщила, что российские военные и спецслужбы проводят операцию по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских радикалов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.