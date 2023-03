Немецкий автопром ждут тяжелые времена

Результаты опроса Ifo Institute повергли немецкий автопром, одну из главных отраслей первой экономики Европы, в уныние. Нельзя сказать, что среди автопроизводителей ФРГ до обнародования результатов опроса царили оптимистические настроения, но сейчас настроение у них совсем тяжелое. Основной вывод опроса: немцы не торопятся тратить деньги ни на что и знаменитые немецкие автомобили не исключение.

Положение большинства компаний, как сообщили представители таких гигантов, как Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG, которые, естественно, говорили о своих компаниях, в феврале ухудшилось по сравнению даже с январем 2023 года, не говоря уже о феврале прошлого года. У автоторговцев настроение ненамного лучше, чем у производителей.

Индикатор состояния автопрома в последнем месяце зимы снизился с январских 12,5 пунктов до всего лишь 6 пунктов. Ожидания автопроизводителей в феврале рухнули до 2,8 пунктов с январских 21,4 пункта!

«Производители больше всего считают, что обстановка ухудшилась по сравнению с предыдущим месяцем»,- цитирует Bloomberg Оливера Фалька, возглавляющего Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies.

Слабый спрос на новые автомобили специалисты, в частности, Фальк, объясняют тревогами потребителей относительно динамики цен на электроэнергию и дебатах о потенциальном нормировании электроэнергии для аккумуляторов электромобилей. Результатом таких настроений стало резкое сокращение числа желающих автопроизводителей расширять производство в ближайшем будущем в столь неопределенные и волатильные времена.

Между тем, продажи автомобилей в Европе в целом в январе выросли. Причем, рост фиксируется, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ЕАМА), шестой месяц подряд.