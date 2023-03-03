Немецкий автопром ждут тяжелые времена

Результаты опроса Ifo Institute повергли немецкий автопром, одну из главных отраслей первой экономики Европы, в уныние. Нельзя сказать, что среди автопроизводителей ФРГ до обнародования результатов опроса царили оптимистические настроения, но сейчас настроение у них совсем тяжелое. Основной вывод опроса: немцы не торопятся тратить деньги ни на что и знаменитые немецкие автомобили не исключение.

Положение большинства компаний, как сообщили представители таких гигантов, как Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG, которые, естественно, говорили о своих компаниях, в феврале ухудшилось по сравнению даже с январем 2023 года, не говоря уже о феврале прошлого года. У автоторговцев настроение ненамного лучше, чем у производителей.