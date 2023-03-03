Haval Jolion стал пятым по популярности авто в России

Китайские модели заняли доминирующее положение на российском автомобильном рынке. Согласно подсчету аналитического агентства «Автостат», в топ-20 проданных новых авто в РФ по итогам февраля 2023 г. 14 моделей принадлежит китайским производителям. В частности, пятое место в общем рейтинге продаж занял кроссовер Haval Jolion: в феврале было продано 2,25 тыс. этих машин, а за первые два месяца текущего года – 3,84 тыс., что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Haval Jolion появился на российском рынке весной 2021 года, руководство китайского автопроизводителя сразу приняло решение выпускать этот автомобиль на Тульском заводе Haval в режиме полного цикла. Автомобиль оснащается четырехцилиндровым 1,5-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 143 л.с. Покупателям на выбор предлагается две трансмиссии: 7-ступенчатая роботизированная автоматическая коробка передач (с двойным сцеплением мокрого типа) либо 6-ступенчатая механическая КПП.

При том, что Haval Jolion относится к классу компактных кроссоверов, он обладает большой вместительностью (длина машины составляет 4,47 м, размер колесной базы – 2,7 м). Модель построена на современной технологичной платформе L.E.M.O.N., которая отличается уменьшенной массой, что обеспечивает повышенные динамические показателя автомобиля, а также экономию топлива. В частности, расход топлива в загородном режиме составляет 6,7 л. на 100 км (в городском цикле – 9,8 л. на 100 км).

предоставлено пресс-службой

Одновременно Jolion выделяется и широким набором оборудования. В частности, автомобиль оснащается функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, а также датчиками дождя и света, которые автоматически активируют ближний свет или стеклоочистители лобового стекла при изменении погодных или дорожных условий. Набор интеллектуальных систем помощи водителю включает адаптивный круиз-контроль (ACC) и ассистент автономной парковки.

На российском рынке Haval Jolion предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium. В базовой комплектации автомобиль получил климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, подогрев и электрорегулировку зеркал заднего вида, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также датчики дождя и света. В версии Elite и выше автомобиль оборудован оригинальными вертикальными светодиодными лампами дневных ходовых огней, здесь также предусмотрены подогрев задних сидений, электрообогрев всего лобового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида. Топовая же версии Premium включает 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электрорегулировку водительского сиденья в 6 направлениях. Также в комплектациях Elite и Premium доступны модификации с полным приводом.

В топ-5 самых продаваемых в России автомобилей по итогам февраля также вошли такие модели, как Lada Granta, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro, Lada Niva Legend. Всего по итогам февраля автомобили китайских брендов занимают на российском рынке 38% всех продаж. Пока их немного обгоняют российские марки машин, на долю которых пришлось 40% автомобильного рынка РФ.