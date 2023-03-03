Кабмин направит более 900 млн рублей на поддержку производителей спортборудования

Российские производители спортивного инвентаря и оборудования уже в 2023 году получат свыше 300 млн руб. господдержки.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей — на 2023 год», — говорится в сообщении.

Благодаря субсидии предприятия смогут возместить затраты на производство пилотной партии продукции, а также косвенные затраты, связанные с испытаниями пилотной партии для последующего запуска в серийное производство, отмечает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что субсидирование запускается по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн руб.