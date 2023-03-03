У Starlink появится конкурент

Китайский ВПК приступает в этом году к созданию своего первого флота спутников, которые будут находиться на околоземных орбитах и таким образом могут составить конкуренцию масковским спутникам системы Starlink.
Starlink это – глобальная спутниковая система, которую создает и разворачивает принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX и которая должна обеспечивать высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет там, где он ненадёжен, дорог или полностью недоступен. Сейчас количество спутников уже превышает 3,5 тысячи, и оно продолжает быстро расти. В планах довести его до нескольких десятков тысяч.
Спутники Starlink находятся на низкой орбите. Такие спутники (LEO) обладают рядом преимуществ перед спутниками, находящимися на более высоких орбитах: они значительно дешевле и более эффективно передают сигнал.
Первая группа спутников LEO, созданных китайской компанией China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC), должна отправиться на околоземную орбиту, сообщает Global Times, уже через полгода, в сентябре 2023 года. Количество спутников издание, являющееся рупором правительства КНР, не сообщает.
Низкими орбитами считаются высоты, не превышающие 1000 километров над Землей. Подавляющее большинство коммерческих самолетов не поднимается выше 14 километров. Скорее всего, спутники CASIC будут работать на очень низких орбитах на высотах от 150 до 300 километров.
Если планы Пекина осуществятся, то запуск спутников откроет новый фронт противостояния между США и КНР – в космосе. Программы создания собственных LEO – еще один шаг в выполнении поставленной Председателем КНР Си Цзиньпином после резкого обострения отношений с США в последние годы задачи создать высокотехнологическую независимость и обеспечить безопасность Поднебесной во всех сферах IT.
У CASIC и ряда других китайских компаний ВПК уже имеется опыт запуска спутников на низкие орбиты. Однако для того, чтобы догнать Starlink, китайцам потребуется, считает Reuters, не менее полутора десятилетий. Starlink и Space X являются общепризнанными лидерами в освоении космоса и конкурировать с ними нелегко.
Еще одна государственная китайская компания - China Satellite Network Group Corp (CSNGC) заявила в 2020 году о планах создать флот из почти 13 тыс. спутников LEO. CSNGC уже два года работает над спутниковым проектом, но работа, что нехарактерно для китайцев, продвигается медленно. Это еще раз показывает, насколько сложным является освоение космоса. Сейчас, по оценкам специалистов, у Китая всего лишь несколько сотен спутников, летающих на низких орбитах. В планах увеличить их количество до 4 тыс. к 2027 году.