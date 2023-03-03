У Starlink появится конкурент

Китайский ВПК приступает в этом году к созданию своего первого флота спутников, которые будут находиться на околоземных орбитах и таким образом могут составить конкуренцию масковским спутникам системы Starlink.

Starlink это – глобальная спутниковая система, которую создает и разворачивает принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX и которая должна обеспечивать высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет там, где он ненадёжен, дорог или полностью недоступен. Сейчас количество спутников уже превышает 3,5 тысячи, и оно продолжает быстро расти. В планах довести его до нескольких десятков тысяч.