Концерты и театральные постановки с участием лауреатов Международного конкурса Хиблы Герзмава пройдут на лучших сценах страны

В марте запланированы выступления лауреатов в Мариинском театре, Концертном зале им. Чайковского, а также Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

С марта 2023 года начинается серия выступлений лауреатов Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава на лучших концертных и театральных площадках России. 4 марта на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, выступившего в качестве генерального партнера конкурса, сразу четыре лауреата исполнят ведущие партии в опере «Макбет» Джузеппе Верди (режиссер-постановщик - Кама Гинкас, дирижер-постановщик - Феликс Коробов). Так, роли Макбет и его супруги достанутся обладателям I премии конкурса Вячеславу Васильеву и Ольге Масловой, партию Банко исполнит победитель Гран-при Алексей Кулагин, а обладательница III премии Мария Лупарева перевоплотится в одну из коварных ведьм.

Уже 8 марта в Концертном зале им. Чайковского состоится гала-концерт всех лауреатов конкурса среди вокалистов. На одной сцене вместе с народной артисткой России Хиблой Герзмава выступят Алексей Кулагин, Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу, Екатерина Савинкова, Мария Лупарева, Дамир Садуахасов, Юнхан Дон, Жаргал Цырендагбаева и Гульдана Алдадосова. Талантливые певцы из России, Китая и Казахстана исполнят известные арии русских, французских и итальянских композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии, за дирижерский пульт встанет Ариф Дадашев.

Сразу после выступлений в Москве лауреаты конкурса отправятся в Санкт-Петербург, где уже 11 марта выступят в Концертном зале Государственного академического Мариинского театра. Гала-концерт на одной из ведущих сцен мира стал специальным призом легендарного театра. Помимо победителей конкурса и самой Хиблы Герзмава, в концерте примут участие музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра, за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев.

Также в ближайшее время запланированы выступления победителей конкурса в Большом театре России, Большом зале Московской консерватории, «Геликон-опере» и на других престижных площадках страны.

Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проходил с 11 по 22 января 2023 года. В конкурсе приняли участие 35 оперных исполнителей и 16 концертмейстеров из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Франции и ЮАР. Всего на конкурс было прислано 800 заявок от молодых исполнителей из 38 стран мира. Общий призовой фонд конкурса составил более 12 000 000 рублей, из которых 6,7 млн. рублей предоставил Президентский фонд культурных инициатив. Помимо ценных призов и денежных премий лауреаты конкурса получили возможность дебютировать на лучших сценах страны. Каждое из таких выступлений может сыграть роль своеобразного карьерного трамплина в жизни молодых исполнителей и поможет им реализовать свой творческий потенциал.