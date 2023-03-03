Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Трансляцию ведет на своем сайте NASA. Уточняется, что стыковка корабля с узловым модулем Harmony американского сегмента станции была произведена в автоматическом режиме в 01:43 по времени восточного побережья США (09:43 мск). В ближайший час члены экипажа смогут перейти на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon, запущенного со стартового комплекса во Флориде 2 марта, входят космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

Андрей Федяев отправился к МКС в рамках заключенного между «Роскосмосом» и NASA в 2022 году соглашения о перекрестных полетах, по которому ранее на американском корабле к Международной космической станции полетела россиянка Анна Кикина. Для Федяева и ан-Неяди это первый полет.